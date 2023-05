Automobilist botst tegen portiekflat bij verkeersongeluk Hora Siccemasingel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een automobilist is zondagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Hora Siccemasingel. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt Ten Cate. “De automobilist is over een aantal fietsenrekken gereden, heeft een stroom- of kabelkast geraakt en is uiteindelijk tegen de portiekflat tot stilstand gekomen. Mijn indruk is dat de automobilist achteruit reed. De auto heeft namelijk aan de achterkant schade.”

Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Brandweerlieden hebben geholpen om de bestuurder uit het voertuig te helpen. Daarna is de persoon opgevangen door ambulancepersoneel.” De kabelkast die geraakt is wordt naar alle waarschijnlijkheid gebruikt voor internet. Verschillende bewoners in de omgeving klagen dat ze geen internetverbinding meer hebben.

