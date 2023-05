Foto Patrick Wind. 112groningen.nl

Meerdere voertuigen zijn vrijdag rond het middaguur op de N7 bij het Julianaplein met elkaar in botsing gekomen. Een auto is over de kop geslagen.

Er is in ieder geval één gewonde, die naar het ziekenhuis moet. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om assistentie te verlenen. Door het ongeluk staat er vanaf knooppunt Euvelgunne een lange file.

De bergingswerkzaamheden duren tot 13.30 uur. Tot die tijd is de weg afgesloten.