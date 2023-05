Auto belandt op de kop in greppel

Foto: ingezonden

Bij een verkeersongeluk op de Kaapse Baan bij Eelderwolde is dinsdagavond een auto op de kop in een sloot terecht gekomen. Niemand raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 21.40 uur. “De automobilist reed op de Kaapse Baan in de richting van Kaaphoorn”, vertelt een nieuwsfotograaf. “Door nog onbekende oorzaak ging het mis. De bestuurder raakte een lantaarnpaal, vervolgens een boom om tenslotte op de kop in een greppel tot stilstand te komen. De inzittenden konden op eigen kracht het voertuig verlaten. Eén van hen is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar deze persoon hoefde niet meer naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen.