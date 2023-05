Arjan Westra nieuwe aanwinst Samen Lycurgus

Foto: Erwin Pranger, Lycurgus

De 28-jarige volleyballer Arjan Westra speelt komend seizoen bij Samen Lycurgus. De middenman is nu nog aanvoerder van Sudosa Desto in Assen, dat een divisie lager speelt.

Westra, 2.01 meter lang, speelde eerder bij studentenvereniging Donitas uit de stad. Hij is geen onbekende bij Lycurgus. “Vanaf januari heb ik één keer in de week meegetraind en dat beviel goed. Gelijktijdig bleek dat ik nog een hoop kan leren om mezelf te verbeteren.” Westra is van huis uit fysiotherapeut, maar studeert momenteel Industrial Engineering en Management aan de RUG.

Coach Arjan Taaij: “Ontzettend mooi dat Arjan op zijn 28e de stap naar de Eredivisie maakt en de motivatie heeft om hier komend jaar vol voor te gaan. Het laat de Arjan zien die de afgelopen tijd wekelijks meetrainde. Een teamspeler met veel drive.”

De selectie voor komend seizoen telt momenteel negen spelers. Met dit negental en enkele nieuwe versterkingen, wil coach Arjan Taaij opnieuw een greep doen naar de landstitel.