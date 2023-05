Appartement na brand Boterdiep onbewoonbaar, verhuurder ontbindt per direct contract: “Wat moeten we nu?”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De bewoonster van een appartement, boven het restaurant aan het Boterdiep waar afgelopen zondag brand woedde, zit met de handen in het haar. Haar woning is onbewoonbaar en de verhuurder heeft per direct het contract opgezegd.

“De paniek is groot”, vertelt een familielid namens de vrouw. “Sinds afgelopen zondag zijn we in touw om mijn nichtje zo goed mogelijk te helpen, maar we zijn radeloos.” In het restaurant brak afgelopen zondagmiddag brand uit. De bewoners van zes appartementen boven het restaurant werden geëvacueerd. In de avond liet de gemeente Groningen weten dat de bewoners de nacht elders door moesten brengen vanwege rook- en roetschade maar dat de bouwkundige staat in orde was. “En dat klopt niet. Mijn nichtje woont in een appartement precies boven de plek waar de brand het hevigst is geweest. De staalconstructie, waar de vloer op rust, is hierbij zwaar beschadigd geraakt. Dit moet vervangen worden, en die werkzaamheden zullen maanden in beslag nemen. Tot het hersteld is, kan er niet gewoond worden.”

“Verhuurder zegt na de brand contract op”

Maar daar blijft het niet bij. “Mijn nichtje woont nu 2,5 jaar in dit appartement. Maandag kwam er een mail binnen van de verhuurder. In die mail wordt het huurcontract, dat voor onbepaalde tijd was getekend, opgezegd. De verhuurder stelt dat er maandenlang geen bewoning mogelijk zal zijn en dat er daarom niets rest dan het contract per 1 mei te beëindigen. We worden verzocht om de inventaris op te halen en om de sleutels af te leveren in Assen. We zijn met stomheid geslagen.”

“Mijn nichtje is nu dakloos”

De personen die OOG Tv voor dit verhaal heeft gesproken kiezen ervoor om anoniem hun verhaal te doen. “Waar het ons op dit moment om gaat is een oplossing vinden. Het heeft geen zin om namen aan de grote klok te hangen, want we willen heel graag dat mijn nichtje een dak boven haar hoofd krijgt. Want dat is wat er aan de hand is. Zij is dakloos en heeft op dit moment geen postadres. Op dit moment verblijft ze bij een vriend, in een huis waar ook andere mensen verblijven. Dit is geen ideale situatie. Teruggaan naar familie is ook geen optie. Als ze weer gaat inwonen bij haar ouders dan zullen zij gekort worden op hun toeslagen. En bovendien is dat geen werkbare situatie omdat ze haar werk in de binnenstad heeft.”

Oplossing

De familie hoopt dat met media-aandacht er wellicht een oplossing geforceerd kan worden. “Wij zijn heel benieuwd of iemand ons kan helpen. En natuurlijk zitten we met heel veel vragen. Want kan een verhuurder het contract na zo’n brand ineens beëindigen? Ik heb vandaag heel wat telefoontjes gepleegd, tot advocaten aan toe, maar duidelijkheid krijg ik niet. Ook heb ik contact gezocht met de verhuurder, maar deze wil niet meebewegen. Je zou ergens verwachten dat er toch een bepaalde zorgplicht zou moeten gelden. Dus als iemand een oplossing heeft, dan horen wij dat graag.”

De gegevens van de personen in dit verhaal zijn bij de redactie van OOG Tv bekend. Mensen die denken de vrouw te kunnen helpen, kunnen een mail sturen naar de redactie van OOG Tv.