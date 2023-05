Anti-abortusdemonstranten vangen bot bij rechtbank: protestverbod op stoep voor kliniek aan Radesingel mocht

De abortuskliniek van Stimezo aan de Radesingel - Foto: Google Maps - Streetview

Burgemeester Koen Schuiling is redelijk geweest toen hij beperkingen oplegde aan demonstranten van de Stichting Schreeuw om Leven, tijdens een demonstratie voor de abortuskliniek aan de Radesingel. Dat was vrijdagochtend het oordeel van de bestuursrechter, in een geschil tussen de gemeente en de anti-abortus demonstranten.

De stichting vindt dat de gemeente, door hun protesten te verbieden voor de deur van de kliniek, hun recht om te demonstreren te veel heeft ingeperkt.

Maar de rechter vindt dat de betogers (die regelmatig proberen bezoeksters van de abortuskliniek persoonlijk aan te spreken, achterna te lopen en naroepen) zorgen voor een te grote kans op wanordelijkheden. Daarom mag Schuiling hier paal en perk aan stellen.

Volgens de rechter dient het verbod om voor de deur te demonstreren ’ten bescherming van de gezondheid of de goede zeden’: “Bezoeksters van een abortuskliniek behoeven in zekere mate meer bescherming dan bezoekers van andere openbare locaties.”

Schreeuw om Leven, die anti-abortusorganisatie die het protest en de eerder genoemde demonstraties organiseerde, behoudt volgens de rechter nog steeds de mogelijkheid om bezoeksters van de abortuskliniek aan te spreken: “Maar de beperking voorkomt dat bezoeksters achterna worden gelopen tot aan de ingang van de abortuskliniek. Voor de Stichting is het nog steeds mogelijk om op enige afstand van de ingang van de abortuskliniek, maar in het zicht van de doelgroep van de demonstratie, haar gedachten en opvattingen kenbaar te maken.”

Schuiling stelde het verbod op protesteren op de stoep voor de ingang van de kliniek van Stimezo aan de Radesingel twee jaar geleden in, op aandringen van verschillende raadsfracties. In de Tweede Kamer gingen eerder al verschillende stemmen op om ‘bufferzones’ in te stellen voor abortusklinieken. Minister Kuipers laat het instellen van dergelijke zones voorlopig aan gemeentes.