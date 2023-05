Anonieme tips leiden naar rijdende coffeeshop

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben dinsdag twee inwoners van Groningen aangehouden die in een rijdende coffeeshops softdrugs verhandelden. Dat meldt de politie op sociale media.

Bij de politie waren drie anonieme tips binnengekomen, waarna agenten op onderzoek uitgingen. In de Semerangstraat troffen ze de twee Stadjers, van 17 en 18 jaar oud, aan. Zij werden op heterdaad betrapt toen zij softdrugs aan het verkopen waren. Uit onderzoek bleek dat het duo ook in bezit was van andere verdovende middelen, waaronder harddrugs.

De twee zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek in de zaak.