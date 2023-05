Animatiefilmfestival ‘Framed’ telt bijna dertig films

Foto Andor Heij. Bioscoop Forum Groningen

Forum Groningen organiseert in het eerste weekend van juni een nieuwe editie van haar eigen animatiefilmfestival ‘Framed’.

‘Framed’ is een festival met een kleine dertig animatiefilms, masterclasses en gesprekken met lokale en (inter)nationale makers. Het gaat om een programma voor jong en oud, onder meer met films die nog niet eerder in de bioscoop te zien waren, maar ook met workshops en een filmquiz. Ook is er een gesprek met de beroemde Disney-animator Mark Henn.

De openingsfilm is ‘Titina’, een Noors-Belgisch animatie-epos gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de eerste zeppelin reis naar de Noordpool. Centraal staat Titina: de eerste – en laatste – foxterriër op de Noordpool. Het verhaal volgt de beroemde Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen en de Italiaanse uitvinder en luchtschippiloot Umberto Nobile op hun gewaagde expeditie.

De kaartverkoop voor het festival is inmiddels gestart. Het complete programma is te vinden op http://forum.nl/framed