Amerikaanse worstelshow komt naar Stadslab, met Groningse studente in de ring

Julia Suijkerbuijk uit Stad in de ring - Foto via @wrestlingjulia via Instagram

Hulk Hogan, The Rock, John Cena en ‘Stone Cold’ Steve Austin. Deze namen halen bij een deel van de Groningers waarschijnlijk een nostalgisch beeld op. Over een maand kunnen Stadjers een keer in het echt zien hoe zo’n Amerikaanse worstelshow er aan toe gaat.

Op 4 juni wordt in het Stadslab op het Suikerterrein het evenement Live Action Wrestling georganiseerd. Tijdens de worstelshow á la WWF (nu WWE) gooien en smijten de atleten elkaar door de ring. Natuurlijk hoort bij de worstelshow ook een theater-element, met het uitjoelen van de slechteriken en het toejuichen van de goedzakken.

Eén van die goedzakken is ‘Wrestling Julia’, oftewel de 24-jarige Julia Suijkerbuijk uit Stad. De studente Voeding en Diëtetiek aan de Hanzehogeschool is volgens de organisatie de eerste vrouwelijke professioneel worstelaar van Nederland. Het is voor het eerst dat Suijkerbuijk in haar eigen stad mag optreden.

Wie een keer mee wil maken hoe het er aan toe gaat tijdens een echte Amerikaanse worstelshow, kan hier meer informatie vinden.