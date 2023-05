Amerikaan Cole Bogner nieuwe spelverdeler Lycurgus

Foto: Lycurgus en Pennsylvania State University

Samen Lycurgus heeft met het aantrekken van Cole Bogner de positie van spelverdeler voor komend seizoen ingevuld. De club is daar blij mee, want Bogner stond bovenaan het lijstje.

De 23-jarige speler kwam de afgelopen vijf seizoenen voor Pennsylvania State University en is al jaren een ploeggenoot van de vorige week vastgelegde diagonaal Cal Fisher. “Ik vind het geweldig om samen met Cal te komen en kan niet wachten om te beginnen. Ik kijk er erg naar uit,”

Voormalig spelverdeler TJ Sanders, die tien jaar geleden voor Lycurgus speelde, heeft een rol gespeeld om Bogner richting Groningen te krijgen. Daar begint hij aan zijn eerste buitenlandse avontuur, ondanks concurrentie van meerdere Europese clubs. Bogner: ‘Samen Lycurgus een club met een goed trackrecord en het geeft mij de mogelijkheid om belangrijke ervaring op te doen om beter te worden. Ik ben een snelle speler die denk ik altijd overzicht over de spelsituatie heeft.’

Coach Arjan Taaij is blij met zijn komst. ‘In onze zoektocht was Cole al snel onze belangrijkste kandidaat. Hij is een spelverdeler met veel potentieel en technisch al zeer compleet. Hij vindt alle posities gemakkelijk en op snelheid. Tevens is het een plus dat Cole de afgelopen jaren met Cal Fisher speelde, waardoor die afstemming er al in zit.’

Lycurgus heeft nu elf spelers voor komend seizoen. Er zijn nog drie vacatures: een passer-loper, een middenman en een libero.