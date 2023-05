Aluminiumstrips vallen naar beneden tijdens discoshow Martiniplaza: “Dit is voor iedereen vervelend”

Foto: 112groningen.nl

Twee aluminiumstrips die naar beneden waren gevallen zijn de oorzaak geweest van het stopzetten van ‘Back to the Disco met Gerard Ekdom’ zaterdagavond in Martiniplaza. Bij Martiniplaza noemt men de situatie voor iedereen vervelend.

“Vorig jaar zomer zijn we gestart met het vernieuwen van het dak van onze Expohal”, vertelt directeur Willem de Kok van Martiniplaza. “Onderdeel van de dakrenovatie is de installatie van een nieuw luchtbehandelingssysteem. Wellicht is het je wel opgevallen toen je over de ringweg reed, dat je allemaal nieuwe witte huisjes op het dak ziet staan. Die huisjes zijn onderdeel van dit systeem. Afgelopen week zijn de laatste werkzaamheden verricht, en is het nieuwe systeem opgeleverd.”

“Het komt van behoorlijke hoogte naar beneden”

Zaterdagavond ging het al vrij snel mis. Om 20.00 uur waren de deuren opengegaan en om 21.45 uur werd iedereen opgeroepen om de zaal te verlaten. “Een aluminiumstrip, met een lengte van ongeveer tachtig centimeter, was naar beneden gevallen. Je hebt het over materiaal dat niet heel erg zwaar is, maar omdat het van behoorlijke hoogte naar beneden komt, en de valsnelheid dus een rol speelt, heb je het over een gevaarlijke situatie. Na de ontruiming zijn wij direct op onderzoek uitgegaan wat er aan de hand kon zijn.” Niemand raakte gewond, wel werd een bezoeker geschampt door één van de strips.

“In eerste instantie dachten we dat het om een strip ging die tijdens de werkzaamheden was blijven liggen”

In eerste instantie dacht men dat het wellicht een losliggende strip zou kunnen zijn. “Je moet je voorstellen dat monteurs de strips de afgelopen weken bevestigd hebben. Ze klimmen dan naar boven, hebben de strips bij zich, en wellicht is er ergens een strip blijven liggen. Slordig, maar het zou kunnen. Ook omdat we in de strip die we aantroffen geen bevestigingsmaterialen aantroffen. We konden niet zien of het vast had gezeten. Daarom hebben we na twintig minuten de zaal weer geopend.”

“Dit is heel vervelend”

Korte tijd later kwam er opnieuw een strip naar beneden: “En op zo’n moment is er maar één beslissing mogelijk: ontruimen en niet hervatten. Alle bezoekers reageerden heel begripvol. In de zaal waren ongeveer 2.500 mensen aanwezig. Iedereen heeft zich ook heel netjes gedragen. Maar het is wel heel erg vervelend. Dat vinden wij als directie, maar ook de andere partijen balen.” Het besluit om te ontruimen is door Martiniplaza zelf genomen. Volgens De Kok heeft de brandweer of de burgemeester hier geen rol in gehad.

Onderzoek

Een extern bureau gaat onderzoek doen naar het ventilatiesysteem. “We willen weten wat er is mis gegaan, hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we het op kunnen lossen.” Of de bezoekers van het discofeest ook gecompenseerd gaan worden is nog onbekend: “Het is niet ons eigen evenement. Een andere organisatie heeft dit georganiseerd. Wij zullen in gesprek gaan met hun wat we hier aan kunnen doen, en hoe we dit eventueel op kunnen pakken. Die gesprekken zullen de komende dagen plaats gaan vinden.”

In de hal staan de komende dagen geen andere evenementen gepland. De programmering die in andere zalen plaatsvindt gaat gewoon door.

‘Back to the Disco’

In Martiniplaza stond zaterdagavond ‘Back to the Disco’ geprogrammeerd. Bezoekers gaan tijdens het evenement terug naar de muziek van de jaren zeventig en tachtig. Op de playlist staan onder andere nummers als ‘Let’s Blame It On The Boogie, Relight My Fire, Dancing Queen en Billie Jean. DJ Gerard Ekdom presenteerde de show. De discoshow reist door het hele land.