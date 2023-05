Als baby al naar de tandarts, dan later minder gaatjes

Kinderen die vanaf de doorbraak van het eerste tandje (rond 6 maanden) naar de tandarts of mondhygiënist worden verwezen hebben op 5-jarige leeftijd minder beginnende gaatjes dan kinderen die niet worden verwezen.

Dat blijkt uit onderzoek van UMCG, TNO en de Erasmus Universiteit. In het zogeheten GigaGaaf!-onderzoek werden ouders die met hun 6 maanden oude baby op het consultatiebureau kwamen, verwezen naar de tandarts of mondhygiënist. Tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt in Nederland vergoed vanuit de basisverzekering en is dus voor kinderen gratis (en er geldt ook geen eigen risico).

Van de schoolgaande kinderen (van 4 tot 16 jaar) gaat jaarlijks minstens 93 procent jaarlijks naar de tandarts. Maar van de kinderen tussen 0 en 4 jaar oud gaat maar 38 procent jaarlijks naar de tandarts. Terwijl op die jonge leeftijd al wel degelijk beginnende gaatjes ontstaan. Als die niet op tijd ontdekt en adequaat behandeld worden, kunnen ze uitgroeien tot grotere gaatjes, met alle vervelende gevolgen van dien.

Het is dan ook verstandig om vanaf het doorbreken van het eerste tandje al naar de tandarts of mondhygiënist te gaan. Tijdens de eerste paar bezoeken aan de tandarts kan het jonge kind wennen aan de omgeving, de stoel en de geluiden. Bovendien worden de ouders er voorgelicht over het belang van goede mond-zelfzorg: regelmatig poetsen met fluoridetandpasta, gezonde voeding, en niet teveel eet- en drinkmomenten op een dag die gaatjes kunnen veroorzaken.