Acties in het onderwijs, waaronder manifestatie in Groningen

Foto Sebastiaan Scheffer

Er komen acties in het onderwijs. Op donderdag 25 mei is er onder meer een manifestatie in Groningen. Dat hebben de onderwijsbonden aangekondigd.

De leerkrachten en de ondersteuners in het voortgezet onderwijs willen onder andere meer loon, om te stimuleren dat er meer leerkrachten komen.

“Gisteren bleek uit het rapport ‘De staat van het onderwijs’ dat de instroom van de lerarenopleidingen terugloopt, dat uitval te groot blijft en dat een schrikbarend aantal vacatures open blijft staan”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers. “Dat zijn collega’s die we allemaal missen. Het is ronduit schandalig dat het kabinet dan loonruimte biedt die ver achterblijft bij de inflatie. Dat kan gewoon niet. Het beroep van leraar en ondersteuner moet aantrekkelijker worden gemaakt.“

Volgens Evers staan ook de werkgevers achter de acties. Maar er is geld van het Rijk nodig om dit mogelijk te maken. De acties zijn eind deze maand gepland, omdat dan de examens achter de rug zijn. Waar de actie in Groningen wordt gehouden is nog onbekend. Ook in Amsterdam, Den Haag, Zwolle en Maastricht zijn dan acties.