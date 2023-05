ABN Amro komt met scherp stukje ‘vijandige architectuur’ tegen overlast bij kantoor aan Grote Markt (update)

Foto: Ollie Becker

Met een kitspuit werd vorige week dinsdag een scherp stukje ‘vijandige architectuur’ aangebracht op de gevel van het kantoor van ABN AMRO aan de Grote Markt.

De bank is het zat dat de vensterbank wordt gebruikt door Stadjers die een zitplekje zoeken op het marktplein. De bank laat weten dat het met name het afval is wat voor veel overlast zorgt. De strips moeten ervoor zorgen dat mensen niet meer op de vensterbank gaan zitten, waarmee ook de hoeveelheid afval wordt tegengegaan. De strips zijn volgens ABN AMRO geplaatst, na overleg met de gemeente Groningen.

Een week terug liet de gemeente Groningen nog weten niet op de hoogte te zijn van de plaatsing van de strips. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente en de bank anderhalf jaar geleden al contact hadden over de overlast voor het gebouw en de te nemen maatregelen. Volgens de gemeente stond het de bank dan ook vrij om de strips te plaatsen op de vensterbanken voor het pand aan de Grote Markt.

Het is niet voor het eerst dat de bank actie onderneemt tegen overlast door gebruikers van openbare zitplekken. In 2020 moesten de bankjes voor het gebouw al verdwijnen vanwege vermeende overlast. Meerdere raadsfracties kwamen toen in het geweer tegen de maatregel, omdat er destijds een ernstig gebrek aan zitplek was op en rond het marktplein.

@ABNAMRO @gem_groningen Wat een walgelijk beleid! Schaam je. Hier overnachten regelmatig daklozen omdat het een droge plek is. pic.twitter.com/03MXHoJuM4 — Ollie Becker (@OlliePEBecker) May 2, 2023

Update 09-05-2023 10.15 uur:

De gemeente Groningen liet een week geleden weten niet op de hoogte te zijn van de maatregel bij het ABN AMRO-kantoor. Dinsdagochtend werd duidelijk dat de gemeente wel op de hoogte was.