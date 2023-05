Aantal zelfdodingen in Groningen neemt flink af

Foto via 113 Zelfmoord Preventie

Het aantal zelfdodingen in de provincie is het afgelopen jaar flink afgenomen ten opzichte van de jaren ervoor.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de provincie Groningen beroofden vorig jaar 67 mensen zichzelf van het leven. Tijdens de jaren ervoor (2020 en 2021) was dat respectievelijk 78 en 79 keer het geval. Ook in 2019 was het aantal zelfdodingen (69) in Groningen hoger dan in 2022.

Ook in Noord-Holland, Utrecht en Zeeland was sprake van een daling in het aantal zelfdodingen. In Drenthe en Zuid-Holland nam het aantal zelfdodingen juist aanzienlijk toe. Landelijk gezien bleef het aantal zelfdodingen de afgelopen vijf jaar stabiel.

Volgens het CBS is zelfdodingen de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren tot 30 jaar. Per vijf tieners die vorig jaar overleden, beroofde er één zichzelf van het leven. Bij twintigers was zelfdoding zelfs bij 1 op de 3 sterfgevallen de doodsoorzaak.

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-113 of chat op 113.nl.