Aantal passagiers vanaf Eelde blijft licht stijgen, maar haalt niveau van voor corona nog lang niet

Foto: Groningen Airport Eelde

Met de 11.053 passagiers die Groningen Airport Eelde in de eerste drie maanden van dit jaar vervoerde, zet de noordelijke luchthaven het herstel na de coronaperiode door. Maar de passagiersaantallen van voor de pandemie worden bij lange na niet gehaald.

De luchthaven wist de afgelopen drie maanden zo’n zeshonderd passagiers meer te vervoeren dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Toen golden er nog een aantal coronamaatregelen. Maar de 26.556 passagiers die in de maanden januari, februari en maart van 2019 via de luchthaven reisden, haalt Eelde nu bij lange na niet.

De luchthaven valt daarmee in het niet bij de andere kleinere Nederlandse luchthavens. Zo verwerkten drie luchthavens verwerkten meer reizigers dan in het eerste kwartaal van 2019: Eindhoven Airport (+ 7 procent), Rotterdam The Hague Airport (+ 28 procent) en bij Maastricht Aachen Airport ging het om meer dan een verdubbeling. Alleen de nationale luchthaven (Schiphol) bleef met ruim twintig procent minder passagiers flink achter, ten opzichte van de eerste drie maanden van 2019.