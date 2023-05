Aantal mensen met WW-uitkering licht afgenomen

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal mensen met een WW-uitkering in de gemeente Groningen is het afgelopen jaar mondjesmaat afgenomen. Vergeleken met een maand geleden was er, na een toename in de afgelopen maanden, sprake van een daling.

Het aantal uitkeringsgerechtigden daalde met 0, 6 procent. Vanuit de uitzendbranche is de daling het grootst. Eind april ontvingen 2.308 stadjers een WW-uitkering. Dat zijn er 64 minder dan de maand ervoor. De afname deed zich in veel sectoren voor. Behalve in de uitzendbranche was er ook een afname in de bouw.

Ook landelijk nam in april het aantal WW-uitkeringen weer af. Ons land telt nu ruim 158 duizend mensen met een uitkering. Dat is 1,6 procent van de beroepsbevolking.