Aanrijding op rotonde Johan van Zwedenlaan zorgt voor verkeershinder

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Johan van Zwedenlaan nabij Hoogkerk zijn zaterdagmiddag de bestuurders van twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.40 uur op de rotonde met het Hoendiep. “Door nog onbekende oorzaak zijn op de rotonde de bestuurders van twee personenauto’s op elkaar gebotst”, vertelt Ten Cate. “Daarbij is er schade ontstaan aan de voertuigen. Doordat het op de rotonde is gebeurd, zorgt het voor flink wat verkeershinder.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Eén van de automobilisten is door de ambulancemedewerkers gecontroleerd. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege de afsluiting van de zuidelijke ringweg dit weekend is het op de Johan van Zwedenlaan extra druk omdat dit een omleidingsroute is.