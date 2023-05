Aanpak pand C&A begint rond komende jaarwisseling

Het pand van C&A aan de Herestraat wordt de komende jaren flink aangepakt. Dat blijkt uit de omgevingsvergunning die eigenaar Redevco Nederland BV heeft aangevraagd. De werkzaamheden beginnen rond de jaarwisseling.

Volgens de eigenaar worden steeds meer delen van het pand niet meer optimaal gebruikt. Het gaat om de ruimtes voor de ondersteunende functies, opslag en installaties en om de winkelruimte op de tweede verdieping. De winkelfunctie blijft bestaan op de begane grond en eerste verdieping. Daarboven komen twee woonlagen met appartementen. In een deel van de kelder ontstaat ruimte voor fietsparkeren. Deze garage krijgt een ingang aan het Zuiderdiep en biedt ruimte aan een kleine 600 rijwielen.

Redevco wil het bestaande pand tot de eerste verdieping slopen, en de opbouw vanaf die bouwlaag met hoofdzakelijk hout uitvoeren. Verder krijgt de zogenoemde ‘verhoogde Burchtstraat’ het karakter van een groene leefstraat. De eigenaar verwacht rond de jaarwisseling met de klus te beginnen, en deze medio 2025 af te kunnen ronden.

De gemeente is positief over de plannen en ziet hierin een waardevolle bijdrage aan een levendige binnenstad waar ruimte is voor wonen, winkelen, werken en verblijven.