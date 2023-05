Aangename temperaturen, zonnige perioden en (onweers)buien wisselen elkaar tot na het weekend af

Foto: Joris van Tweel

Als het over het weer gaat, lijkt Bevrijdingsdag een voorbode te worden voor een wisselvallig weekend. Volgens weerman Johan Kamphuis houdt de temperatuur zich aan de lente, maar zorgen buien (met mogelijk onweer) voor onaangename onderbrekingen.

In de nacht van donderdag op vrijdag trekt al een strook buien over de provincie. Hier kan een klap onweer bij zitten. De rest van de ochtend en de middag is het droog en schijnt af en toe de zon. In de loop van de middag trekt een buienfront over Groningen, met daarbij opnieuw kans op onweer. “Plaatselijk kunnen deze pittig uithalen en kan het soms flink plenzen”, aldus Kamphuis.

Het KNMI gaf eerder op de donderdagavond al de waarschuwing ‘code geel’ af voor de vrijdagmiddag en het begin van de avond in Groningen. De onweersbuien kunnen dan windstoten, hagel en flink wat water met zich meebrengen.

In de nacht naar zaterdag kan mist ontstaan. Zaterdag overdag is het zacht met flinke perioden met zon. Heel lokaal valt er wel een bui. Zondag wordt volgens Kamphuis ‘half bewolkt’, met opnieuw een paar buien. De temperatuur schommelt komend weekend tussen de 17 en 19 graden.

Na het weekend verandert er weinig. Maandag is er eerst zon maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en valt er wat regen. Daarna doet de temperatuur een stapje terug en hoewel de zon van tijd tot tijd schijnt blijft de wisselvalligheid voortduren.