Aangenaam pinksterweekend met flink wat zon, maar temperatuur doet niet altijd mee

Een meerkoet met kroost in een vijver in de Oosterparkwijk - Foto: Etienne René

Groningen kan zich opmaken voor een lang pinksterweekend met een behoorlijk aantal zonnige uurtjes. Zaterdag en zondag doet de temperatuur ook mee, maar maandag schroeft de noordenwind de temperatuur flink terug.

Volgens weerman Johan Kamphuis zijn er zaterdag perioden met zon, afgewisseld door een paar onschuldige wolkenveldjes. Het wordt 19 tot 21 graden en de oostenwind is zwak of matig. Ook op Eerste Pinksterdag is het opnieuw vrij zonnig en loopt het kwik op naar maximaal 21 graden, bij een matige noordenwind.

Deze noordenwind wordt op Tweede Pinksterdag iets krachtiger en kouder. Het is opnieuw vrij zonnig, maar de wind houdt de temperatuur op een graad of 15. Dinsdag zijn de veranderingen klein. Woensdag en donderdag wordt het weer warmer, met aanhoudende zonneschijn. Buien blijven volgens Kamphuis de komende tijd ver bij ons weg.