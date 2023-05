Aan de hand van Erwin Alt blijft GRC Groningen eersteklasser

Foto Andor Heij: GRC Groningen - Jubbega

“Ik moest nog even laten zien dat ik het nog kan”, lachte GRC Groningen aanvaller Erwin Alt. Hij mikte drie keer raak zondagmiddag tegen Jubbega. Het werd 4-1 voor GRC, dat zich daardoor handhaafde in de eerste klasse.

Nadat GRC doelman Rutger van den Berg zijn ploeg in de 11e minuut op de been hield met een goede redding maakte Alt vanuit de tegenstoot zijn eerste. Na een voorzet van Rogier Luiken kopte Alt raak. De spits stuitte even later op Jubbega doelman Klaas Boersma en Jasper Kingma raakte in de rebound de paal.

Jubbega kreeg zeker wat mogelijkheden, maar het vizier bij de Friezen stond niet op scherp. Zeker niet toen Rens Wardenier na 37 minuten binnen de beruchte lijnen werd neergelegd. Alt benutte de strafschop: 2-0. De hattrick werd in de 43e minuut vervolmaakt toen de spits de verre hoek uit koos: 3-0.

Na rust bleef Jubbega kansen missen. GRC niet, want na 74 minuten kon Kingma vrij op Boersma af en tekende voor de 4-0. De 4-1 van Mark Visser vanuit een vrije trap in de 87e minuut was er één voor de statistieken.

Doordat zowel GOMOS als Rolder Boys punten verspeelde kwam GRC op de veilige 9e plaats terecht.

“We hebben het ons onnodig moeilijk gemaakt”, zei GRC Trainer Gerard Zeeman over het seizoen. “Qua groep moet je in deze klasse gewoon om de vijfde plaats spelen”. GRC stond er lang riant voor, maar na de winterstop kwam de klad er in. “Dat is GRC eigen”, aldus Zeeman. “Maar als begeleidingsteam hadden we duidelijker moet zijn naar de spelers. Maar we misten ook een echte leider in het veld. Robin van Linschoten is zo’n speler, die er na een lange blessure vandaag weer bij was”.

“Het was een mooie pot”, aldus Erwin Alt die zijn laatste wedstrijd voor GRC speelde. “We stonden er weer en wisten waar het om ging. We hebben nog een keer laten zien dat het kan”. En over zijn afscheid: “Ik ga in een vriendenteam spelen. Het is na 13 jaar bij GRC mooi geweest. Je moet ook de jeugd een kans geven”.