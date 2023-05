Slecht weer zorgt voor rode cijfers bij Bevrijdingsfestival Groningen

Foto Mirre van der Klok

Naast krappe marges en prijsstijgingen heeft het slechte weer van afgelopen vrijdag voor rode cijfers gezorgd op de rekening van de organisatie van het Bevrijdingsfestival in Groningen.

Afgelopen zaterdag liet festivaldirecteur Ebel Jan van Dijk nog weten dat er zo’n zestigduizend bezoekers door de poortjes gingen. Maandagmiddag meldt Van Dijk aan verschillende media dat krap vijftigduizend bezoekers op het festival zijn geweest. Volgens Van Dijk zorgt dat voor een fors gat op de begroting.

Het terrein voor het Bevrijdingsfestival in het Stadspark werd vrijdagmiddag zo’n drie uur ontruimd vanwege het dreigende slechte weer. Dat zorgde volgens de festivalorganisatie voor een flinke domper in het aantal horecaverkopen. Van Dijk laat weten dat veel bezoekers waarschijnlijk thuis of in de stad een hapje hebben gegeten, in plaats van op het festivalterrein. De begroting was al krap, aldus de festivaldirecteur. Dat komt volgens Van Dijk door prijsstijgingen van het afgelopen jaar en de corona-jaren.

Het Bevrijdingsfestival Groningen heeft dit jaar een regeling met de gemeente en de provincie Groningen, waarbij het ongeveer 300.000 euro zou kunnen claimen wanneer het slecht weer is tijdens het festival. Dit bedong de festivalorganisatie, nadat de twee overheden vorig jaar eisten dat het festival geen entreeprijs zou vragen voor toegang tot het terrein. Of het geld genoeg is om het gat op de begroting te dekken, is (nog) niet bekend. Van Dijk weet ook nog niet of het festival gebruik gaat maken van de regeling.