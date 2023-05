Inzamelingsactie gestart voor uitvaart André, één van de bekendste thuislozen van Stad

Foto via Open Hof

Nooit meer zingend voor de cafetaria Hoek, nooit meer met zijn mondharmonica op de Vismarkt. Na een relatief kort maar pittig ziekbed is André, één van de bekendste thuisloze Stadjers, afgelopen zaterdag overleden. Een inzamelingsactie van de stichting Open Hof, het opvangcentrum voor dak- en thuislozen aan de Turfsingel moet voor een mooie laatste rustplaats gaan zorgen voor de markante Stadjer.

De meeste Stadjers zullen André kennen van de praatjes, de liedjes en zijn mondharmonicaspel. Maar achter de facade ging volgens Open Hof een triest verleden schuil. Stadsblog Sikkom beschreef het leven van André vorige maand uitgebreid, toen duidelijk werd dat hij niet lang meer te leven had.

Na een laatste maand op een ziekbed bij een vriendin is André zaterdagavond rustig gestorven. Volgens de Open Hof had de Stadjer een kleine uitvaartverzekering, maar is deze niet dekkend voor een volwaardig laatste eerbetoon en een mooie laatste rustplaats. Daarom is de opvang voor dak- en thuislozen een inzamelingsactie gestart, zodat de overige kosten betaald kunnen worden. De Open Hof hoopt vierduizend euro op te halen.

Na nog geen dag is ruim 1.700 euro binnen. André had ook nog een aantal schulden open staan en als er geld over is na de uitvaart, wordt de rest van het ingezamelde geld hier aan besteed.

Stadjers kunnen bij de geplande uitvaart aanwezig zijn. Deze vindt komende vrijdag om 11.00 uur plaats in de Nieuwe Kerk van Groningen. Afscheid nemen bij de kist kan vanaf 10.45 uur.