85-jarige hulpconciërge wordt in het zonnetje gezet: ‘Ik had het niet verwacht!’

Het was groot feest bij de middelbare school het Gomarus College aan de Magnoliastraat/ Johan Wijma, de hulpconciërge van de school, werd gisteren namelijk 85 jaar oud en dat was reden genoeg om hem eens goed in het zonnetje te zetten.

‘Ik had er helemaal niet op gerekend, het had ook niet gehoeven maar het is toch ook mooi’, vertelt Wijma zichtbaar geëmotioneerd. De aula van de school stond vol met leerlingen die hem toezongen. Ook kreeg Wijma een grote bos bloemen.

Lammy

Als klap op de vuurpijl, was ook zijn vrouw Lammy aanwezig. ‘Ik was de vaatwasser aan het uitruimen want we hadden gisteren veel bezoek gehad’, vertelt ze. ‘Toen werd ik gebeld. Ik wist wel dat er iets zou gaan gebeuren, maar niet dat ik daar ook bij kon zijn’, zegt Lammy met een grote glimlach. ‘Ik heb een geweldige vrouw, die geweldig voor me zorgt’, besluit Johan.

Trots van de school

De leerlingen van het Gomarus College zijn geroerd dat Wijma op zijn leeftijd nog steeds onderdeel is van de school. ‘Hij heeft heel veel voor deze school gedaan en ik vind het tof dat hij dit doet. Ik ben trots op hem’, zegt een leerling. ‘Ik vind het echt knap, niet elke 85-jarige doet dit’, zegt een jongen. ‘Hij helpt je altijd wanneer je iets nodig hebt, het is gewoon een lieve man!’