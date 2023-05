Mannelijk lid staat centraal in tentoonstelling ‘PHALLUS’

Werk van Maria Fernanda Cardoso. Foto: Martin Corlazzoli

Het mannelijk lid staat centraal in de tentoonstelling “PHALLUS. Norm & Vorm’”, die vanaf vrijdag te zien is in het Universiteitsmuseum.

De exposities, ontwikkeld door het GUM (Gents Universiteitsmuseum), neemt de bezoeker mee langs onze ideeën over geslacht, gender, wetenschap en normen. De tentoonstelling was vorig jaar in Gent te zien. Het Universiteitsmuseum heeft zowel het concept als de objecten van het GUM overgenomen, zoals werken van Sofie Muller, Murielle Scherre, David Hockney en Man Ray.

Het mannelijke lid, oftewel de penis, is overal. Waar mensen zijn, duikt de vorm op: in oeroude rotstekeningen, in tekeningen op wc-deuren of als dick pics op social media. Ook in wetenschappelijk onderzoek komt het mannelijk geslachtsdeel uitgebreid aan bod.

De tentoonstelling is het resultaat van twee jaar lang intensief onderzoek van het GUM naar de manier waarop de wetenschap gender bestudeert en de rol van de maatschappij. Wie bepaalt bijvoorbeeld wat normaal is – een normale penis, een normale man en een normale seksualiteit? Waarom denken we vaak dat groot ook beter is? Kan je via onderzoek op de penis genot meten?

Bezoekers kunnen ook deelnemen aan diverse activiteiten in een publieksprogramma, samengesteld door experts van de RUG, het UMCG, Rutgers, COC Groningen en Drenthe, en ervaringsdeskundigen.