Foto via FC Groningen

FC Groningen gaat de huisregels voor komend seizoen flink aanscherpen. Schending van de huisregels komt de dader te staan op een boete van 10.000 euro.

Bij het gooien van voorwerpen richting het veld wordt de geldboete verhoogd tot 15.000 euro en geldt een lokaal stadionverbod van tien jaar. Op het ongeoorloofd betreden van het veld staat een boete van 20.000 euro en een lokaal stadionverbod van 15 jaar. Ook gezicht bedekkende kleding is niet toegestaan. Het geld van de boetes gaat de club gebruiken om te investeren in nog meer en betere veiligheidsmaatregelen, zoals het vervangen en verbeteren van camera’s.

FC Groningen heeft forse schade geleden als gevolg van de incidenten rond drie thuiswedstrijden tegen NEC, Ajax en Sparta. Het betreft schade aan het veld, inkomstenderving vanwege het vroegtijdig staken van twee van die drie wedstrijden, organisatiekosten voor het uitspelen van de twee gestaakte duels en de tegemoetkoming die supporters en sponsors kunnen claimen vanwege het (grotendeels) missen van de drie thuiswedstrijden.

De FC probeert samen met de Taskforce van de KNVB de identiteit te achterhalen van de personen die vuurwerk op het veld gooiden. De club zal daarna juridisch laten onderzoeken óf en in hoeverre de schade op hen te verhalen is. Het zal daarna de vraag zijn of de daders die schade zullen kunnen betalen. Gelet op de omvang daarvan ziet het er naar uit dat de FC met een zeer forse schade blijven zitten.

De aanklager betaald voetbal van de KNVB beveelt FC Groningen aan netten op te hangen of tijdens wedstrijden tribunedelen gesloten te houden. Dit ter voorkoming van nieuwe straffen.

FC Groningen werkt samen met de gemeente en politie verder aan een dadergerichte aanpak om incidenten in Euroborg in de toekomst uit te bannen.