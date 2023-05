4 mei: traditionele kranslegging en stille tocht

Foto: Annelies van Santen

De Nationale Dodenherdenking in Groningen begint donderdagavond traditiegetrouw met een kranslegging bij het Joods Monument aan de Hereweg.

Aansluitend vertrekt de Stille Tocht, voorafgegaan door Gruno’s Postharmonie, via de Hereweg, Zuiderdiep en Oosterstraat naar het Martinikerkhof. Even voor acht uur leggen Commissaris van de Koning René Paas en burgemeester Koen Schuiling kransen bij het monument,

Na de twee minuten stilte is er een toespraak van de burgemeester en een gedicht van stadsdichter Myron Hamming. Vervolgens zijn er enkele officiële kransleggingen en een defilé langs het provinciale oorlogsmonument Sint-Joris en de draak.

Belangstellenden zijn daarna welkom in de Martinikerk. Daar is live muziek te horen en een theatervoorstelling te zien. In de voorstelling ECHO wordt samengewerkt door Groningse jongeren, vier mimespelers uit Kiev en een koor.