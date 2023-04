Zwaardere verdenkingen tegen voormalig dansschoolhouder uit Stad: geen twee, maar drie verkrachtingen

De gevel van het Groningen Dance Center in 2021 - Foto: Google Maps - Streetview

Khalid A, de veertigjarige voormalige eigenaar van het Groningen Dance Center aan het Damsterdiep, pleegde niet twee keer, maar drie keer een verkrachting op voormalige leerlingen. Tot die conclusie komt het Openbaar Ministerie tijdens het hoger beroep in de zaak rond de Stadjer, die sinds september 2021 een celstraf van zeven jaar uitzit voor misbruik, aanranding en verkrachting.

Dat laten RTV Noord en RTV Drenthe donderdagmiddag weten.

Het OM schaalt de vermeende ontucht met één van zijn leerlingen op van aanranding naar verkrachting. In 2021 kwamen de rechtbank en het OM tot de conclusie dat er slechts twee keer gesproken kon worden van verkrachting. Mocht het hof meegaan in de huidige lezing van het OM, dan wacht de Stadjer mogelijk een hogere straf dan de zeven jaar die hij nu uitzit.

De dansleraar werd in september 2020 opgepakt, nadat dertien meisjes een aanklacht tegen hem indienden. Het merendeel van de slachtoffers was minderjarig ten tijde van de incidenten. De ontucht zou onder meer hebben plaatsgevonden tijdens stretchoefeningen en massages. Tijdens oefeningen zou A. vaak een broek hebben gedragen met een gat in het kruis. De oud-dansleraar ontkent echter in alle toonaarden dat er sprake was van onvrijwillige seks.

A. werd op 24 september veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar. Daarnaast kreeg de oud-eigenaar van het Groningen Dance Center aan het Damsterdiep een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd. A. ging vrijwel direct in hoger beroep tegen zijn veroordeling. De oud-dansleraar ontkende in alle toonaarden dat er sprake was van onvrijwillige seks, hoewel hij toegaf dat te hebben gehad met een zeventienjarige studente. Daarnaast stelde A. dat hij persoonlijk contact had met enkele van zijn studenten, maar dat hij afstand hield bij vrijwel alle aangeefsters. De gesprekken die hij met zijn studentes had, hadden volgens A. geen seksuele lading. Tijdens zijn proces sprak A. al over een ‘hetze’ tegen hem door de aangevers, die zou zijn ontstaan doordat de zeventienjarige studente aangifte tegen hem deed.

Van de dertien vrouwen die aangifte deden tegen A, spraken er donderdag acht in het gerechtshof in Leeuwarden. Volgens aanwezigen zorgden de uitspraken van A. en zijn advocaat voor veel woedde in de rechtszaak. Na tussenkomst van de raadsman van A. greep de rechter in door de vrouwen te manen om hun betoog bij hun persoonlijke situatie te houden.

Vrijdag spreekt de advocaat-generaal van het OM een nieuwe strafeis uit tegen A. Wanneer de oud-dansschoolhouder weet welke straf hij krijgt van het gerechtshof, is nog niet bekend.