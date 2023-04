Zwaarbeladen personenauto, met niet gezekerde lading, van A28 gehaald

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben dinsdag in het begin van de avond een personenauto van de A28 bij Haren gehaald die te zwaar beladen was. Bovendien was de lading niet gezekerd. Dat meldt de politie op sociale media.

“Wij reden op de A28 richting Haren toen we een voertuig tegen kwamen die ongeveer zestig kilometer per uur reed”, schrijft de politie. “Oorzaak van de lage snelheid bleek de lading te zijn. Deze lading bleek ook op geen enkele manier gezekerd te zijn.” Op een foto die de politie deelt is een geopende kofferbak te zien waar een kast uitsteekt. Ook op het dak van het voertuig liggen verschillende kastonderdelen.

De agenten hebben de bestuurder een stopteken gegeven. “De Verkeersofficier gaat zich buigen over een bekeuring. Daarnaast is duidelijk gemaakt dat de bestuurder op deze manier absoluut niet verder mag rijden.”