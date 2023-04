Zorgen over stijging voortijdig schoolverlaters: “Aantallen liggen in gemeente boven landelijk gemiddelde”

Foto: Sebastiaan Scheffer

In Groningen zijn er zorgen over de stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters. Volgens wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Onderwijs liggen de aantallen in de gemeente boven het landelijk gemiddelde.

Bloemhoff reageerde daarmee op vragen van de fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, PvdA en GroenLinks. Raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen: “Op school leg je de basis voor je verdere toekomst. Je legt verbindingen en je ontwikkelt vaardigheden. Dit is wat we van groot belang achten voor de toekomst van onze jongeren. Naar aanleiding van berichten in de media over de zorgelijke ontwikkeling willen we graag van het gemeentebestuur weten hoe groot het probleem is in Groningen, en of de gemeente een aanvalsplan wil maken om deze tendens te keren. Minister Robbert Dijkgraaf (D66) van Onderwijs wil na de zomervakantie een plan in werking stellen, maar dat duurt wat ons betreft te lang.”

Wethouder Bloemhoff (PvdA): “Een toename van 114 voortijdig schoolverlaters”

Wethouder Carine Bloemhoff: “Terechte aandacht voor de voortijdig schoolverlaters en de toename van de aantallen. We kennen de aantallen en percentages van de afgelopen schooljaren. De cijfers van dit schooljaar zijn nog niet bekend, maar we zien een stijging, zowel landelijk als lokaal. In de gemeente Groningen ging het in het schooljaar 2020-2021 om 342 voortijdig schoolverlaters. Een jaar later was dit gestegen naar 456. Dat is een toename van 114, en daarmee zitten we boven het landelijk gemiddelde.”

“Corona, eenzaamheid, depressies”

De wethouder vertelt verder: “U vraagt verder of wij hier mee aan de slag willen gaan. Ik kan u vertellen dat we hier al mee bezig zijn. Als je zulke cijfers ziet, dan ga je namelijk niet stilzitten. Het Regioteam Centraal, RMC, dat behalve uit onze gemeente uit Westerkwartier en Midden-Groningen bestaat, heeft gekeken wat we nu de afgelopen jaren hebben gedaan, waarbij we weten dat er al veel is ingezet, maar hoe kan het dan toch dat de aantallen toenemen. Er zijn natuurlijk redenen aan te wijzen als corona, eenzaamheid, depressies. Deze redenen zien we ook terug.”

“RMC op alle mbo-scholen aanwezig”

“Op de mbo-scholen hebben we het project School als Wijk. Vanuit WIJ-teams zijn er medewerkers in de scholen aanwezig om jongeren met problemen te begeleiden. Dat is heel laagdrempelig en dus in de school. Dat hebben we dus al en mogelijk moeten we daar extra op inzetten. Daarnaast is het RMC is op alle mbo-scholen aanwezig om preventief met jongeren te spreken zodat, ook als er sprake is van beginnend verzuim, om er dan al wat aan te kunnen doen. In het voortgezet onderwijs voeren leerplichtambtenaren preventieve gesprekken met jongeren waarbij er wordt samengewerkt met WIJ-teams.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Maar hoe worden jongeren bereikt die de school al verlaten hebben?”

“Dus samengevat. We bekijken wat we nu allemaal hebben, in hoeverre het werkt, en waar we extra stappen moeten zetten. Het rapport waarin we onze werkzaamheden evalueren, wordt komende zomer opgeleverd. Dus dan zijn we voor het plan van de minister aan.” Menger: “Nu noemt u ‘School als Wijk. Dat vindt plaats in de school. Maar hoe zit het met jongeren die al zijn afgehaakt en daar niet meer zitten?” Bloemhoff: “School Als Wijk is echt een stukje ondersteuning dat bestaat uit schuldhulpcoaches en op het gebied van zorg. Bij de RMC-aanpak is er ook contact tussen de mbo-scholen en de gemeente waardoor vroegtijdig signaleren van schoolverlaters mogelijk is. Als we verzuim merken kunnen we dan direct actie ondernemen. Als jongeren al zijn uitgevallen, dan wordt het gemeld bij het RMC en vindt er dus een aanpak plaats om te zorgen dat jongeren weer naar school, of naar een andere school gaan. Er is dus een sluitende aanpak. Maar is het op alle punten effectief? En daarom doen we dus het onderzoek.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Ik heb niet zoveel zin in een wedstrijdje plannetjes maken”

Fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe van D66: “Ik zit dit even aan te horen, en ik ben eigenlijk heel tevreden met het onderzoek dat de minister uitvoert. Ik hoor de wethouder zeggen dat ze met de RMC-aanpak voor de minister aan is. Maar de RMC-aanpak komt toch vanuit de minister? Ik heb niet zoveel zin in een wedstrijdje wie als eerste een plan maakt. Laten we dit gewoon samen doen.”

Wethouder Bloemhoff (PvdA): “De vraag was of we haast willen maken”

Bloemhoff: “Ik gaf antwoord op de vragen van de indienende fracties of wij haast willen maken en niet tot het najaar willen wachten. We krijgen vanuit het ministerie hier ook geld voor. Dat is al jaren zo. Bij de gesprekken hebben we ook iemand van het ministerie aan tafel zitten. De vraag van de partijen is of we tempo willen maken, en het antwoord daarop is ‘ja’.”