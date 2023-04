‘Zondag zon en bewolking, komende dagen meer bewolking en lagere temperaturen’

Foto: Wouter Holsappel

Na een weekend met flink wat zon krijgen we in de nieuwe werkweek te maken met meer bewolking. Ook doet de temperatuur een stapje terug.

Zondag begint de dag zonnig. Al snel ontstaat er wat bewolking. Het blijft droog. Bij een zwakke wind uit oostelijke richting wordt het 14 of 15 graden. In de nacht van zondag op maandag kan het bij heldere condities afkoelen tot 6 graden. Op maandag is er meer bewolking. Zo nu en dan komt de zon even tevoorschijn. Het wordt dan 15 of 16 graden.

Op dinsdag draait de wind naar het noorden. De maximumtemperatuur komt niet hoger te liggen dan 9 of 10 graden. Er is veel bewolking en zo nu en dan is er een glimp van de zon mogelijk. Op woensdag zijn de veranderingen klein hoewel de zon dan wel wat meer ruimte lijkt te krijgen. Echter met 10 graden blijft het te koud voor de tijd van het jaar.