‘Zondag veel zon, komende week rustig en vrij zonnig weer’

Foto: Joris van Tweel

De zon zal zich de komende dagen regelmatig laten zien. Regen valt er voorlopig niet, in de nachten is er lichte vorst mogelijk.

Zondag begint de dag met zonnige perioden. Gedurende de dag zijn er stapelwolken mogelijk. De wind komt uit het noordoosten en is matig, windkracht 4. Voor het gevoel maakt de wind het wat frisser. De maximumtemperatuur ligt rond de 7 of 8 graden. In de nacht van zondag op maandag zijn er opklaringen en is er lichte vorst, -1 of -2 graden.

Maandag is het rustig weer waarbij de zon veel ruimte krijgt, hoewel er soms ook wat bewolking voorbij zal drijven. Het wordt 8 graden. In de nacht van maandag op dinsdag opnieuw kans op lichte vorst. Dinsdag is er veel bewolking, waarbij zo nu en dan de zon even tevoorschijn zal komen. Het blijft droog en het wordt 8 graden.