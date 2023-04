Zoektocht naar nieuwe kinderburgemeester begonnen

Fatoumata (rechts) is de huidige kinderburgemeester van Groningen. Naast haar staat Finn (links), de loco-kinderburgemeester - Foto: Henk Tammens (gemeente Groningen)

De gemeente Groningen is dinsdag begonnen met haar zoektocht naar een nieuwe kinderburgemeester. Kinderen die de stem van hun leeftijdsgenoten willen laten gelden in de gemeente, kunnen zich tot 16 mei aanstaande aanmelden via een vlog.

Fatoumata en Finn zijn nog tot september actief als respectievelijk kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester in Groningen. Dan zwaait het duo af en is het tijd om voor de zesde keer een burgemeestersduo te beëdigen. Kinderen uit groep 6 en 7 van basisscholen in Groningen kunnen zich door middel van een vlog aanmelden als kandidaat. Dat kan via de website van de gemeente.

De gemeente Groningen heeft al 5 jaar een kinderburgemeester. De functie is bedoeld om kinderen een duidelijkere stem te geven. Daarnaast is de strijd om de functie bedoeld om kinderen te stimuleren om na te denken en mee te praten over wat zij belangrijk vinden in de gemeente.

Kinderen uit groep 6 en 7 van basisscholen in de gemeente Groningen kunnen zich tot 16 mei 2023 aanmelden. Het gelukkige duo wordt in september beëdigd en is tot augustus volgend jaar actief.