Foto: 112 Groningen

Meerdere hulpdiensten zijn aan het einde van de maandagochtend een zoekactie gestart aan de Piccardthofplas. Dat gebeurde, nadat de politie een melding binnen kreeg over een mogelijk overleden persoon in het water.

Onder meer het Water Calamiteiten Team is ter plaatse om de melding te onderzoeken. Of er iets is gevonden, is nog niet bekend.

Later meer…