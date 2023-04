Ziekenhuizen moeilijker bereikbaar door storing bij Vodafone

Foto: Martini Ziekenhuis

Sinds 02.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag kampt telefonieprovider Vodafone met een landelijke storing. Dat zorgt voor problemen bij een groot aantal klanten, waaronder het UMCG en het Martini Ziekenhuis. Ook alarmnummer 112 is moeilijk bereikbaar.

Het UMCG is alleen nog te bereiken via nummer (050)3026161. Alle andere nummers werken momenteel niet. Ook het Martini Ziekenhuis is slechts beperkt telefonisch bereikbaar. Het is onbekend hoe lang de storing gaat duren. Afspraken in het ziekenhuis gaan gewoon door.

Ook mensen die het alarmnummer 112 proberen te bellen via een telefoon met Vodafone als provider, hebben problemen. Aan hen wordt geadviseerd om te bellen met een telefoon van een andere provider, of via een vast nummer. Datzelfde advies geldt voor bellen naar de ziekenhuizen.

Onbekend is hoelang de storing nog zal duren.