Zes maanden jeugddetentie voor 16-jarige jongen die dodelijk ongeluk veroorzaakte

Een 16-jarige jongen uit Groningen kreeg woensdag van de rechter zes maanden jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk, en een taakstraf van 120 uur opgelegd. Vorig jaar veroorzaakte hij een dodelijk ongeluk in Assen.

Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Op 13 februari 2022 raakte de bestuurder op de Europaweg-Noord een middengeleider waarna deze de controle over het voertuig kwijtraakte. Ter hoogte van de afslag naar de Esakkerweg botste het voertuig op een boom en kwam op de kop terecht. Een 19-jarige inzittende kwam om het leven. Onduidelijk was wie de bestuurder was geweest. Volgens de 16-jarige was dit de 19-jarige geweest. Maar getuigen lieten weten dat de toen 15-jarige jongen achter het stuur zou hebben gezeten.

De rechter gaat daarin mee. Het oordeel van de rechter valt ook zwaarder uit dan de eis van het Openbaar Ministerie die zes maanden jeugddetentie en een rijontzegging van twee jaar had geëist. De rechter acht echter bewezen dat het dodelijk ongeluk veroorzaakt is door roekeloos rijgedrag. Behalve zes maanden jeugddetentie en een taakstraf van 120 uur krijgt de tiener een rijontzegging van drie jaar. Daarnaast moet de jongen de ouders van het overleden slachtoffer een schadebedrag van ruim 31.000 euro betalen.