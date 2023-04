Zes jaar cel geëist tegen verdachte van steekpartij Asingastraat

Foto: Rechtspraak.nl

De man die ervan wordt verdacht dat hij begin september instak op destijds 27-jarige man in zijn woning aan de Asingastraat hoorde donderdagmiddag zes jaar cel tegen zich eisen door het Openbaar Ministerie.

Dat meldt RTV Noord donderdagavond.

Daarnaast eiste het OM, namens het slachtoffer, een schadevergoeding van twintigduizend euro. Het OM eist de celstraf voor poging tot moord en verboden wapenbezit.

De verdachte, die ten tijde van het steekincident geen vaste woon- of verblijfplaats had, erkent dat hij de Stadjer heeft gestoken. Maar de man stelt dat hij handelde uit noodweer, voerde aan dat hij het gebruikte mes wist te ontfutselen bij het slachtoffer en stelt dat het slachtoffer zelf met zijn nek tegen het mes is aangelopen. Het wapen wat bij de verdachte werd aangetroffen is volgens de verdachte een ‘nepwapen’. De verdachte ging, naar eigen zeggen, naar de woning van het slachtoffer om verhaal te halen over diefstallen die hij zou hebben gepleegd op de vriendin van de verdachte.

Het OM vindt het verhaal van de verdachte ongeloofwaardig. De man nam na het incident geen contact op met de politie, besloot het mes (met daarop nog bloed van het slachtoffer) mee te nemen naar Leeuwarden om het wapen daar weg te gooien en het vuurwapen wat bij de verdachte werd aangetroffen bleek een ‘echt’ wapen te zijn.

De uitspraak van de rechter volgt over twee weken.