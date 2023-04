Zes bewoners moeten de nacht elders doorbrengen na grote brand in restaurant Boterdiep

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Zes bewoners aan het Boterdiep kunnen zondagavond niet terug naar hun woning na de grote brand die in de middaguren woedde in een restaurant. Dat laat de gemeente Groningen desgevraagd weten.

“Het gaat om bewoners die boven het restaurant wonen”, vertelt gemeentewoordvoerder Natascha van ’t Hooft. “We hebben onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat de bouwkundige staat in orde is. Dus dat is positief. De reden dat ze niet terug kunnen heeft met roet- en rookschade te maken. Stichting Salvage is aanwezig om de bewoners te ondersteunen, maar het lukt niet om alles voor vanavond al schoon te maken.”

“De nacht doorbrengen bij familie of in een hotel”

Dit betekent dat de bewoners de nacht elders door moeten brengen. “Ze kunnen er voor kiezen om een slaapplek te regelen bij familie of vrienden. Als dat niet lukt dan wordt er via Salvage onderkomen geregeld. Deze stichting heeft vaak goede afspraken met hotels. Dus dat gaat goed komen. Maar het neemt niet weg dat de situatie heel erg vervelend is. Het is een nare toestand.”

Brand Boterdiep

De brand aan het Boterdiep brak rond 16.10 uur uit. In de keuken van het restaurant ontstond door nog onbekende oorzaak brand waarna de vlammen zich via de afzuiginstallatie konden verspreiden. Door sloopwerk uit te voeren kon de brand na twee uur onder controle worden gebracht. De brandweer zette veel materieel in. Brandweer Bedum schoot te hulp, twee hoogwerkers werden ingezet en ook het groot watertransport stond stand-by.