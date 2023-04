Zelf sieraden maken steeds populairder: ‘Ik doe over een ketting ongeveer 10 minuten’

Waar het op dinsdagochtend vaak nog rustig is in de stad, staat de sieradenwinkel FRIS al vol met klanten. De winkel verkoopt duizenden kralen om zelf sieraden te maken en dat is de laatste tijd flink in trek.

‘Het zelf sieraden maken was altijd in studentensteden al populair, maar tijdens corona is het echt toegenomen. We merken dat we veel meer jongeren in de winkel hebben. Alle leeftijden vinden het eigenlijk wel leuk om sieraden te maken. Wanneer mensen meer vrije tijd hebben, door bijvoorbeeld corona, wordt er ook vaak een nieuwe hobby gezocht’, vertelt Daniëlle Damkat, eigenaar van FRIS, terwijl ze een oranje Koningsdag-ketting rijgt.

Volgens Damkat is het ook een betaalbare hobby. ‘Voor een leuke prijs kan je iets maken wat je ook gelijk afhebt. Je kunt het gelijk dragen en omdat je het zelf maakt is het betaalbaarder dan het kopen van een kant-en-klare ketting.’

Terwijl de winkel volstaat met voornamelijk vrouwen, rijgen Daniëlle en haar collega’s om de tien minuten een sieraad. ‘Hard werken, maar dat vinden we niet erg! Ook voor ons is het een soort hobby’.