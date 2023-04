Zeldzaam Mooi Markt strijkt maandag neer op Vismarkt: “Wat je tegen gaat komen is uniek”

Foto: Zeldzaam Mooi Markt

Op Paasmaandag is op de Vismarkt de Zeldzaam Mooi Markt te bezoeken. Op de markt zullen meer dan honderd kraampjes te vinden zijn. Volgens Ilse van Haasen-Nuesink is men er helemaal klaar voor.

Hoi Ilse! Het belooft groot te worden …

“Eindelijk kunnen we weer. Door de coronacrisis hebben we twee slechte jaren gehad. In 2021 moest het allemaal heel voorzichtig waarbij er allerlei maatregelen in acht moesten worden genomen, vorig jaar kon het gewoon doorgaan maar waren de mensen nog heel huiverig. Dit jaar kunnen we weer ouderwets uitpakken, en dat zie je in het aantal deelnemers: ruim honderd.”

Wat kunnen we maandag verwachten?

“De Vismarkt zal helemaal gevuld zijn met kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers die hun waren aan zullen prijzen. Het gaat om deelnemers uit de stad of uit de regio. En waar moet je dan aan denken: van eigen gemaakte sierraden tot handgemaakte kinderkleding. Van mooie keramiek tot woonaccesoires. En er zijn kunstenaars die eigen gemaakte schilderijen aan zullen prijzen.”

Daarmee leg je denk ik ook het unieke karakter van deze markt bloot, want wat er verkocht wordt zie je nergens anders …

“Dat klopt. Alles is met de handgemaakt. Dus eigenlijk kun je zeggen dat ieder product uniek is. Je vindt het nergens anders, ook niet in winkels. Dus dat is denk ik al heel bijzonder.”

Nu hebben wij eerder gesproken ten tijde van de coronacrisis. De situatie was toen ernstig omdat veel ondernemers niet konden verkopen waardoor de problemen toenamen. Hoe staat de sector er op dit moment bij?

“Het gaat beter, maar de wond is nog niet genezen. Het heeft lang stilgestaan en ondernemers proberen het nu langzaam weer op te pakken door productie te draaien en hopelijk goed te verkopen. Probleem nu is dat de grondstof- en de energieprijs hoog ligt. Dat heeft als effect dat het assortiment kleinschaliger is, maar omdat er minder is, wordt men wel veel creatiever. De afgelopen periode hebben we vergelijkbare markten in Gouda en Den Haag gehouden, en daar was het publiek erg enthousiast over het unieke en bijzondere karakter van de markt.”

En het lijkt Paasmaandag mooi weer te gaan worden …

“Klopt! Sowieso denken wij dat het druk wordt. Afgelopen vrijdag vond de Bloemenjaarmarkt plaats, waardoor we verwachten dat veel mensen het weekend in Groningen verblijven. Deze markt kan men dan mooi mee gaan pakken. En ondertussen maken we het ook gezellig. De koffie zal klaar staan. En er is muziek waarbij een dj plaatjes gaat draaien en Frans van de Kamp uit Sappemeer is aanwezig met de mega bellenblaas wat ook heel spectaculair gaat worden.”

De Zeldzaam Mooi Markt op de Vismarkt begint Paasmaandag om 11.00 uur.