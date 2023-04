Zeldzaam Mooi Markt op Vismarkt succesvol: “Het was gigantisch druk”

Foto: Zeldzaam Mooi Markt / ingezonden

De Zeldzaam Mooi Markt die op Paasmaandag plaatsvond op de Vismarkt is een groot succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

“Het is heel erg goed verlopen”, vertelt Ilse van Haasen-Nuesink van de organisatie. “Het was gigantisch druk. De precieze aantallen heb ik niet, maar het was echt enorm. Dit was één van de succesvolste edities die we ooit in Groningen hebben gehouden. Dat hoorden we ook na afloop terug van de verkopers. Er is goed verkocht, en er is door een ieder goede zaken gedaan.”

Van sieraden tot woonaccesoires

De Vismarkt was maandag gevuld met ruim honderd kramen. De kraampjes werden bezet door kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. De deelnemers kwamen uit Stad of uit de regio. De spullen die verkocht werden waren onder andere eigen gemaakte sieraden, handgemaakte kinderkleding, keramiek en woonaccessoires. De kunstenaars boden eigengemaakte schilderijen aan.

“Veel Duitsers”

“We gingen vanochtend om 11.00 uur open en we hebben het heel erg goed getroffen met het weer. Het was droog en zo af en toe kwam het zonnetje er even bij. Toen we om 17.00 uur afsloten, toen begon het te regenen. Het had eigenlijk niet beter gekund. En qua bezoekers. Het was heel gemêleerd. Wat opviel was dat er veel Duitsers aanwezig waren. De Duitse taal hoorde je veelvuldig. Maar ook jonge mensen, stelletjes en senioren schoven langs de kraampjes. Het was heel gezellig. Hoe de drukte te verklaren is? Ik denk het Paasweekend, de reclame die hier voor geweest is, maar ook het unieke karakter dat wij bieden.”

“Uniek karakter”

De ondernemers die op de markt te vinden waren komen uit een diep dal. Door de coronacrisis waren markten lange tijd niet toegestaan waardoor ondernemers geen inkomsten hadden. Sinds vorig jaar draait de sector weer, maar worden de verkopende partijen nu geconfronteerd met hoge grondstofprijzen en omhooglopende energiekosten. “Dat heeft als effect dat het assortiment kleinschaliger is, maar omdat er minder is, wordt men wel veel creatiever. De afgelopen periode hebben we vergelijkbare markten in Gouda en Den Haag gehouden, en daar was het publiek erg enthousiast over het unieke en bijzondere karakter van de markt. Wat er op deze markt te vinden is, dat vind je nergens anders.”

De komende periode trekt de Zeldzaam Mooi Markt naar andere locaties. “Op 21 mei zijn we in Leeuwarden, op 25 juni zijn we opnieuw in Groningen te vinden, op 2 juli doen we Sneek aan, op 27 augustus gaan we opnieuw naar Leeuwarden en we sluiten het seizoen op 5 november af met een markt weer in Groningen.”

Een zeer relaxte Tweede Paasdag. Eev'n noar Stad. Geen vis op de Vismarkt, maar wel een gezellige markt.

Ah kijk, er voer een bierboot door de noordelijk gracht…

De mooiste stad van Nederland….er is maar één Stad met een hoofdletter…Het heet Groningen… pic.twitter.com/5rINJ47pQU — Johan Fehrmann (@Beijumnieuws) April 10, 2023

En een gezellige markt in opbouw op de Vismarkt. Gaat vast heel leuk worden. pic.twitter.com/dzVnYGUdXb — Zeg maar Nancy (@NancyGroningen) April 10, 2023