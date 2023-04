Zaterdag voor het eerst een 777 aan de grond op Eelde

Een Boeing 777-212ER van Portugese EuroAtlantic Airways - Foto: Pedro Aragão via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Het grootste deel van de Groningers zal er zijn neus voor ophalen, maar voor vliegtuigliefhebbers in de regio is zaterdag misschien wel een speciaal moment. Dan landt taxiet er voor het eerst een Boeing 777 over de luchthaven.

Luchthavendirecteur Meiltje de Groot laat aan Luchtvaartnieuws.nl weten dat dit de eerste keer zal zijn waarop dit type vliegtuig, het grootste ‘breedrompvliegtuig’ ter wereld met twee motoren, landt op de noordelijke luchthaven. Er zijn al wel 777’s die het asfalt van de luchthaven hebben aangetikt, maar toen alleen alleen voor zogenaamde ’touch and go’ -manoeuvres. Daarbij landt het toestel en stijgt het meteen weer op.

De gecharterde Boeing van Portugese EuroAtlantic Airways brengt een lading militairen terug naar Nederland vanaf Curaçao. De heenvlucht was ook al speciaal voor de luchthaven, toen een 767 van TUI de militairen naar Eelde kwam om de militairen weg te brengen. Dit type toestel is vanaf de zomer vaker te zien op de luchthaven, wanneer TUI met het vliegtuig extra vakantievluchten gaat uitvoeren naar Antalya.