Zakkenroller in binnenstad opgepakt

Foto via Politie.nl

Agenten hebben zaterdagochtend een zakkenroller in de binnenstad opgepakt. Dat meldt de politie op sociale media.

De politie kwam de 22-jarige man uit Den Helder op het spoor na onderzoek. “Na zijn aanhouding hebben we hem gefouilleerd”, schrijft de politie. “Daarbij troffen we een gestolen pinpas, gereedschap, een verrekijker, een videocamera en een navigatiesysteem aan in de kleding.”

De spullen zijn door de politie in beslag genomen. “We zijn een zoektocht gestart om de goederen bij de aangever terug te krijgen.” De politie wijst er op dat het belangrijk is om altijd aangifte te doen wanneer er spullen worden gestolen.