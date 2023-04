“Woensdag veel bewolking en kans op een buitje, in het weekend zachter”

Foto: Johan Bosklopper

De komende dagen is het fris, maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lopen komend weekend de temperaturen op. Maar of het daarmee ook gelijk voorjaar wordt?

“Woensdag is er veel bewolking maar breekt ook zo nu en dan de zon even door”, vertelt Kamphuis. “Er kan een enkel buitje vallen en bij 9 graden is het koel. De noordwestenwind is zwak, rond kracht 2. In de nacht van woensdag op donderdag zijn er brede opklaringen en koelt het af naar rond het vriespunt met op uitgebreide schaal zware grondvorst. Op Koningsdag blijft het droog. In de (vroege) ochtend zijn er flinke opklaringen maar de bewolking neemt toe. Later in de ochtend en tijdens het eerste deel van de middag raakt het bewolkt, maar in de namiddag klaart het weer op. Bij rustige condities wordt het 12 of 13 graden. In de nacht naar vrijdag volgt regen bij 6 graden.”

“Vrijdag is het bewolkt en regenachtig. Gaandeweg de middag verdwijnt de meeste neerslag, maar de zon heeft en houdt het lastig. Het wordt 12 of 13 graden bij een zwakke of matige westelijke wind, kracht 2 of 3. Het weekend geeft zachter weer met zowel op zaterdag als zondag temperaturen rond de 15 graden. Het blijft op beide dagen droog en daarbij is het rustig weer met bewolking en zo nu en dan zon. Maandag kan nog een keertje de 15 graden worden gehaald, maar daarna wordt het opnieuw kouder.”

