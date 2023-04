“Woensdag flinke zonnige perioden, Paasweekend goeddeels droog”

Foto: Joris van Tweel

De zon laat zich de komende dagen regelmatig zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat het Paasweekend goeddeels droog verlopen.

“Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en drijft er soms wat bewolking over”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de bewolking vanuit het oosten iets toe. Het blijft droog en het wordt 9 of 10 graden bij een zwakke wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 2. In de nacht van woensdag op donderdag minima rond het vriespunt. Op Witte Donderdag wordt het met 10 of 11 graden wat zachter. In de ochtend is het vrij zonnig en in de middag neemt de bewolking toe. In de avond volgt regen. De zuidenwind is matig, windkracht 3. In de nacht naar vrijdag af en toe regen bij 5 of 6 graden.”

Goede Vrijdag

“Op Goede Vrijdag is het rustig weer. Verder is er veel bewolking, valt er een enkele bui of buitje maar is het overheersend droog. Nu en dan klaart het even op, vooral in de loop van de dag en het wordt 11 of 12 graden. Op Stille Zaterdag blijft het droog bij 10 of 11 graden. Wel is er veel bewolking, maar toch kan de zon ook af en toe doorbreken. De noordoostenwind ligt aan de ketting en is niet meer dan zwak of matig, windkracht 2 of 3.”

Paasweekend

“Op Paaszondag houdt het rustige weer aan. Eerst overheersen wolken maar de kans dat daaruit een bui valt lijkt klein. Gaandeweg de dag wint de zon terrein en loopt het kwik op naar 11 of 12 graden. Paasmaandag tenslotte verloopt droog. Eerst is er flink wat zon en gaandeweg de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt 13 of 14 graden bij een matige zuidenwind, rond windkracht 3. Wat er na de Pasen gaat gebeuren is nog onduidelijk. Waarschijnlijk blijft het dan aan de zachte kant met beperkt neerslag.”

