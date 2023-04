Woensdag droog en vrij zonnig, donderdag en vrijdag wat lichte regen

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Woensdag is het vrij zonnig en droog. Het wordt 13 of 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind, kracht 4 tot 5. Dat is de verwachting van weerman Johan Kamphuis.

Donderdagochtend is er veel bewolking met af en toe lichte regen. ’s Middags wordt het droog en breekt de zon nu en dan door. Het wordt 12 graden bij een matige naar vrij krachtig toenemende oostenwind, kracht 3 tot 5.

Vrijdag begint met bewolking en kans op wat lichte regen. Al snel zijn er perioden met zon, al drijft zo nu en dan wat bewolking over. Het voelt lenteachtig aan, bij 17 of 18 graden. Later op de dag is er een kleine kans op een bui.

Zaterdag nadert een depressie vanuit Bretagne, met waarschijnlijk later op de dag buien, daaraan voorafgaand erg zachte lucht met temperaturen rond 20 graden en flinke zonnige perioden. Mocht het systeem sneller onze kant op komen, dan wordt het een aantal graden minder warm.

Zondag is er vrij veel bewolking met enkele buien. Er stroomt koelere lucht ons gebied binnen: het wordt 13 of 14 graden. Na het weekend draait de stroming naar het noorden tot noordwesten. We krijgen een koel weertype met regelmatig buien en het wordt amper 10 graden.