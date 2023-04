‘Woensdag bewolkt en buien, later in de week droog en meer zon’

De komende dagen hebben we te maken met veel bewolking en regelmatig buien. Aan het einde van de week wordt het droger en komt ook de zon vaker tevoorschijn.

Woensdag begint de dag bewolkt en regenachtig. In de middag kan het wat droger worden en laat de zon zich af en toe ook even zien. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidelijke richtingen. De maximumtemperatuur ligt rond de 11 of 12 graden. Ook in de nacht van woensdag op donderdag buien bij temperaturen rond 5 graden. Op donderdag begint de dag met buien, maar laat de zon zich ook zo nu en dan zien. In de middag wordt het droger. Het wordt 12 graden.

Op vrijdag een goeddeels droge dag. Het wordt dan 13 of 14 graden. Ook het weekend zal nagenoeg droog gaan verlopen, waarbij de zon regelmatig tevoorschijn komt.