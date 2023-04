Wethouder opent Volkshortus in Selwerd: “Planten vertegenwoordigen de 80 nationaliteiten in de wijk”

Foto: Rieks Oijnhausen

In de wijk Selwerd heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen zaterdag de Volkshortus geopend. De opening vond plaats onder grote belangstelling.

De Volkshortus is een kweekkas en ontmoetingsplek voor wijkbewoners. “In de kas groeit een plantencollectie die door de wijkbewoners is samengesteld”, laat Kunstpunt Groningen weten. “De planten vertegenwoordigen de bewoners en hun diversiteit. In de wijk wonen mensen met zo’n tachtig verschillende nationaliteiten. Met de planten ontstaat er gedurende dit jaar een portret van de wijk.”

De Volkshortus is bedacht door de kunstenaars George Korsmit en Saskia Janssen. Kunstpunt begeleidde de kunstopdracht, en bewoners in de kunstcommissie dachten mee. Het project is onderdeel van de wijkvernieuwing in Selwerd. “De komende periode kunnen buurtbewoners genieten van het groen in de Volkshortus. Ook kunnen ze kosteloos hun eigen planten kweken. Tevens biedt de kas ruimte voor workshops voor en door bewoners.”

De kas zal tot en met oktober blijven staan.