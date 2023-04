Wethouder: “Bomen in Moesstraat zijn geen optie”

Foto via Partij voor het Noorden

Het planten van bomen in de Moesstraat is geen optie. Volgens wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Groen & klimaat adaptatie is er wel een mogelijkheid om boven de grond te vergroenen.

Wijnja reageerde daarmee op vragen van Partij voor het Noorden, Stadspartij 100% voor Groningen, D66 en Partij voor de Dieren. Fractievoorzitter Leendert van der Laan van PvhN: “Bij de vragen die we stellen hebben we ook een foto toegevoegd. Op deze foto zie je een straat waar geen boom staat. Eén van de bewoonsters in de straat is al heel lang bezig om de straat te vergroenen. Omdat het niets opleverde is ze onlangs eigenhandig een stoeptuintje gaan maken, waarop er direct actie werd ondernomen door boa’s en de politie waarmee de vrouw de media haalde.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Groen is mooi, daar is vriend en vijand het over eens”

Van der Laan: “Als fractie zijn wij in gesprek gegaan met deze bewoonster, want wat moet je nu nog meer doen dan wat deze vrouw allemaal al geprobeerd heeft? De mevrouw toont grote betrokkenheid en vindt dat groen mooi is. En dat is iets waar denk ik vriend en vijand het over eens zijn. Wij zijn benieuwd naar de reactie van het gemeentebestuur.” Raadslid Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “Wij zouden de wethouder willen vragen of dit probleem wat breder gedefinieerd kan worden. Op sommige plekken kan namelijk niet vergroend worden, waarbij het dan misschien goed is om te kijken of dit ook bovengronds gerealiseerd kan worden.”

Wethouder Wijnja (GroenLinks): “In onze ondergrond is heel veel neergelegd”

Wethouder Mirjam Wijnja: “Als je de Moesstraat kent, dan kom je tot de conclusie dat het een stenige straat is. Op de vraag of wij dat ook zien, absoluut. Het lijkt de perfecte plek te zijn om te vergroenen. Maar wat meneer Hekkema al terecht aangeeft, is dat het niet op alle plekken mogelijk is. In onze ondergrond is heel veel neergelegd. Als wij een boom planten, dan willen we dat duurzaam doen. Dat een boom voor een lange tijd op een bepaalde plek kan groeien. Dat betekent iets voor de ondergrond, en dat kan niet overal. En dat is wat er hier aan de hand is.”

“Bakken met groen”

De wethouder vertelt verder: “Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Daar wordt ook altijd naar gekeken. Daarbij zijn we niet alleen afhankelijk van bewoners, maar ook pandeigenaren. In de Moesstraat lopen al een aantal trajecten waarbij er ook met bewoners gesproken wordt. Bijvoorbeeld de aanleg van geveltuintjes. Het zijn projecten waar de gemeente bij is betrokken. Op deze specifieke locatie, op de hoek van de Moesstraat, is voorgesteld om dit bovengronds te doen. Om groen aan te leggen in bakken. Dat is een optie die eigenlijk overal wel uitgevoerd kan worden. Helaas hebben we daar nog geen overeenstemming over gevonden. maar deze mogelijkheid staat nog open.”

“Groenparticipatie loopt als een trein”

“U vraagt ook of wij het beleid voor het vergroenen makkelijker kunnen maken. Nee. Processen kunnen altijd beter en sneller. Maar het instrumentarium dat we nu tot onze beschikking hebben voor groen participiatie, waarbij bewoners mee kunnen denken over groenparticipatie, dat loopt als een trein. We zien niet alleen een enorme toename aan geveltuintjes, maar ook het aantal tegels dat verdwijnt, dat neemt enorm toe.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “De bewoners willen geen bakken”

Van der Laan: “Dus als ik het goed begrijp dan kunnen er geen bomen komen om technische redenen omdat er riolering en gasbuizen in de grond liggen. Is de Moesstraat dan zo anders dan andere straten? We gaan dit hoe dan ook terugkoppelen aan de bewoners.” Wijnja: “De bewoners weten dit. Dit komt naar voren in de gesprekken die we gevoerd hebben. De grond zit vol met leidingen en dat beperkt de mogelijkheden. Daarom kijken we naar alternatieven, waarbij groen in bakken in de Moesstraat de enige optie is.” Van der Laan: “En dat willen de bewoners niet. Bakken gaan kapot, of er wordt andere ellende mee uitgehaald. Bovendien moet er water worden gegeven. Dat is ingewikkeld.” De wethouder laat het echter bij de reactie die ze eerder gaf.